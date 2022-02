Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zur Fehleinschätzung des Westens

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zur Fehleinschätzung des Westens:

"Seit Monaten versorgten die USA die Verbündeten mit ihren Geheimdienstinformationen über die russischen Aktivitäten. Die Befürchtungen und Prognosen sind nun Realität geworden. Die zwei großen Fragen lauten: Wo und wann wird Russlands Präsident Wladimir Putin seine Aggression stoppen? Und was kann der Westen tun, damit die Situation nicht eskaliert? Die USA sowie die EU sind durch das Moskauer Verhalten einig wie lange nicht mehr. Die nun verhängten Sanktionen sind keine Luftnummern. Nur: Putin scheint mittlerweile zu vielem fähig. Die Konsequenzen dieses Krieges werden die internationalen Beziehungen prägen. Die Euphorie nach Ende des Kalten Krieges war groß, die Fehleinschätzungen vielfältig. Dass Putin nichts gegen ein brutales Vorgehen einzuwenden hat, bewies er zum Beispiel im Fall der tschetschenischen Hauptstadt Grosny. Jetzt bombt er die Ukraine zurück in seinen Machtbereich. In der Vergangenheit war es politisch nicht gewollt, dass signifikant mehr Geld in die Streitkräfte gesteckt wurde. Jetzt sehen wir, dass die vermeintliche Friedensdividende nach dem Fall der Mauer ein zu tilgender Friedenskredit war."/yyzz/DP/he