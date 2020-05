Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zur Straßenverkehrsordnung

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zur Straßenverkehrsordnung:

"Die Novelle der Straßenverkehrsordnung stärke gerade die schwächeren Verkehrsteilnehmer, hatte sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer noch Ende April gebrüstet. Nun folgt zumindest in einem Punkt die Rolle rückwärts. Der CSU-Mann will es vermeiden, einen wahrscheinlich nicht unerheblichen Teil der Autofahrer gegen sich aufzubringen. Verständlich für einen, der mit dem Maut-Debakel schon genug Ärger am Hacken hat und auch sonst nicht unbedingt als führender Leistungsträger der Bundesregierung gilt. Wenn ein Minister ein nur wenige Wochen zuvor vorgestelltes Regelwerk schon wieder überarbeiten will, zeugt das aber auch nicht gerade von einer klaren Linie."/yyzz/DP/he