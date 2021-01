Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zur Wiedereröffnung der Schulen

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zur Wiedereröffnung der Schulen:

"Schule ist so viel mehr als Unterricht. Sie ist der Ort, an dem Kinder Mathe und Deutsch, aber auch Sozialverhalten und Motorik lernen. Es ist also löblich, dass die Bildungsminister der Länder auf ganz viel Unterricht in der Schule setzen. Das haben sie in ihrem Beschluss am Montag festgehalten. Mehr Klarheit dazu, wann wo welche Kinder zur Schule dürfen, gibt es aber trotzdem nicht. Für Schüler, Eltern und Lehrer ist das ein weiterer verlorener Tag. Bayern und Baden-Württemberg sind kommende Woche dran. Nur wie? Wer auf eine Antwort nach der Konferenz der Kultusminister gehofft hat, wurde enttäuscht. Die Pandemie sei nicht planbar, lautet ein Totschlagargument der Entscheider - man müsse flexibel reagieren. Das stimmt, aber es muss einen konkreten Fahrplan geben, wann welche Regeln gelten. Dass der Frust aller am Schulleben Beteiligter wächst, ist nachvollziehbar. Den Ministerpräsidenten sei dringend geraten, an diesem Dienstag für mehr Klarheit zu sorgen."/yyzz/DP/he