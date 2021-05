Pressestimme: 'Schwarzwälder Bote' zur Pandemieentwicklung

OBERNDORF (dpa-AFX) - Der "Schwarzwälder Bote" zur Pandemieentwicklung:

"Ordentlich sind die aktuellen Aussichten in der Pandemiebekämpfung. Sehr ordentlich! Noch bei 35,2 liegt bundesweit die Sieben-Tager-Inzidenz. Daran wollten viele in den langen, deprimierenden Wochen galoppierender Ansteckung schon nicht mehr glauben. Niedrig-Inzidenz-Politik also ist machbar. Und wirkt! So anstregend sie auch ist. Was immer im Einzelnen den Rückgang der Messzahlen bewirkt haben mag und wie ambivalent das Inzidenzsystem auch sein mag - es ist ein tauglicher Gradmesser der Infektionsgeschehens. Weiterhin besonnen, aber mit viel mehr Zuversicht als in den Vormonaten gilt deshalb: Der Sommer Zwanzigeinundzwanzig kann kommen."/yyzz/DP/men