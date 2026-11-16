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Pressestimme/'Sme': Europa muss unfreiwillig mit Russland sprechen

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Dass Vertreter Europas an künftigen Verhandlungen mit Russland zur Beendigung des Ukraine-Kriegs teilnehmen wollen, kommentiert die slowakische Tageszeitung "Sme" am Montag:

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"Von vielen Gedanken, die sich aufdrängen, sticht besonders einer hervor. Nämlich, dass das "Casting" für einen europäischen Verhandler (...) eine schwerwiegende und symbolträchtige Niederlage für Europa darstellt. Auch wenn in den Berichten stets das Wort "endlich" auftaucht und dabei positiv gemeint ist, hat Europa damit eine eigene rote Linie überschritten: Solange die russische Aggression in der Ukraine andauert und nicht wenigstens ein Waffenstillstand eintritt, gibt es kein Gespräch von uns mit Russland!

Man erinnere sich nur, welchen Sturm der Entrüstung noch vor ein paar Wochen das Telefonat des norwegischen Ministerpräsidenten und des finnischen Präsidenten mit Moskau ausgelöst hatte! Verschiedene russophile Kreise werden sich jetzt auf die Brust schlagen: "Seht ihr, wir haben schon immer gesagt, dass nur Diplomatie der richtige Weg sein kann!" Doch wie ist es so weit gekommen?

(US-Präsident Donald) Trumps Angebote an (Russlands Präsident Wladimir) Putin, damit er sich bereit erklärt, mit den Ukrainern an einem Tisch zu sitzen, gingen bereits so weit, dass er sogar eine Diskussion über eine neue Sicherheitsarchitektur Europas zuließ. (...) Für Europa ist das völlig inakzeptabel. Doch auf der anderen Seite gilt die bekannte Metapher: "Wenn Europa nicht am Tisch sitzt, ist es auf dem Teller." Und deshalb lässt sich eine europäische Gesprächsbeteiligung leider nicht mehr vermeiden."/ct/DP/zb

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