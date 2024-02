Pressestimme: 'Stern' zu Donald Trumps Nato-Äußerungen

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zu Donald Trumps Nato-Äußerungen:

"Zu viele bei uns wiegen sich noch in trügerischer Sicherheit oder hegen womöglich im Stillen die Hoffnung, Deutschland werde mit Russland schon wieder ein Auskommen finden. Doch es gibt kein Zurück in die Welt vor dem 24. Februar 2022. Wenn die Wahlkampf-Provokation des irrlichternden Vielleicht-Bald-Wieder-Präsidenten Trump hilft, das denen hierzulande klar zu machen, die es bisher nicht wahr haben wollten, dann: Thank you, Mister Trump!"