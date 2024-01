Pressestimme: 'Stern' zu Plänen für eine Werteunion-Partei

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zu Plänen für eine Werteunion-Partei:

"Wer sich immer schon von der CDU abwenden wollte, aber bislang scheute, die AfD zu wählen, kann jetzt sein Kreuz bei Maaßen machen. Anders gesagt: Mit seiner Partei erleichtert er Menschen den Abschied von der CDU. Das ist Maaßens Rache. Auch sein Mantra, sich im Umgang mit der AfD keine Ketten anzulegen, dürfte auf seine alte Partei zielen. Weil die CDU bislang sowohl Linkspartei als auch AfD zum Tabu erklärt, fehlt ihr jede Erzählung, mit wem sie eigentlich eine Mehrheit formen möchte. Mit seiner Flexibilität nach rechts will Maaßen der CDU ihr strategisches Dilemma vor Augen führen - und dürfte damit all jene Christdemokraten stärken, die in der Öffnung zur AfD eine Rettung sehen. Dass es davon in Thüringen einige gibt, weiß man seit 2020. Und damals waren die Verhältnisse noch andere."