Pressestimme: 'Stern' zu Zuckersteuer

15.10.26 05:34 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der "Stern" zur Zuckersteuer:

"Die Einführung der Zuckersteuer ist nur folgerichtig. Gesundheitsexperten fordern sie schon lange. Der Zuckerexzess führt zu Übergewicht, Diabetes, schlechten Zähnen - und zwar schon bei Kindern. Die Steuer belastet gerade nicht den normalen Alltagseinkauf. Wasser, Milch, Säfte und sogar die umstrittenen Zero-Getränke werden dadurch keinen Cent teurer. Und selbst für Hardcore-Konsumenten wird es am Ende wahrscheinlich gar nicht so viel teurer: In Großbritannien, wo es die Zuckersteuer seit 2018 gibt, haben Softdrink-Hersteller nach der Einführung den Zuckergehalt vieler Produkte einfach ein bisschen gesenkt, um unter die steuerrelevanten Grenzen zu kommen. Allen Cola-Fans und "Teuer-Steuer"-Rufern möchte man daher sagen: Bitte heult leiser. Wer meint, jeden Tag einen Liter Zuckerwasser trinken zu müssen, der zahlt eben künftig 95 Euro bis 117 Euro Zuckersteuer im Jahr. Das wäre immer noch ein günstiger Weg, um seine Gesundheit zu ruinieren."/yyzz/DP/men