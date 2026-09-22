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Pressestimme: 'Stern' zum Vorgehen des Kanzlers

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zum Vorgehen des Kanzlers:

Es war ein überraschender Auftritt des Kanzlers. Und wie es aussieht, war es der nächste Fehler. Friedrich Merz hat sich gleich nach den ersten Prognosen der Landtagswahlen vor die Kameras gestellt. (...). Es sollte ein entschlossener Auftritt sein, doch schon der Gesichtsausdruck des Kanzlers verriet die Ratlosigkeit, sein Timbre einen Anflug von Verzweiflung. (...) Merz regiert nicht mehr aus eigener Autorität. Seine Kanzlerschaft hängt nur noch an den Launen seines politischen Umfelds (...) Mithin ist Merz der Kanzler, den die Union in ihrem gegenwärtigen Zustand verdient hat. Aber auch das Land?/yyzz/DP/mis

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