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Pressestimme: 'Stern' zur Pisa-Studie

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zur Pisa-Studie:

"Wieder einmal zeigt Pisa: In kaum einem wohlhabenden Land hängt der Bildungserfolg so sehr vom Elternhaus ab wie in Deutschland. Die Schule schafft es nicht, die sozialen Unterschiede auszugleichen. (...) Deutschland muss seine Hausaufgaben machen und sein Bildungssystem, dessen Grundzüge aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammen, von Grund auf reformieren. Denn ein gerechtes Bildungssystem ist die Grundlage für alles: eine prosperierende Wirtschaft, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und eine funktionierende Demokratie. Wo bleibt die deutsche Strategie, damit hierzulande endlich alle richtig flüssig lesen können?"/yyzz/DP/stw

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