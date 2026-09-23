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Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Berlins Linie

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Berlins Linie:

Die Berliner Linkspartei ist nicht regierungsfähig. Ihr Antisemitismus-Problem stinkt zum Himmel. Elif Eralp, die strahlende Wahlsiegerin, hat nicht den Hauch einer Chance, die Israelhasser in den Reihen ihrer Partei einzuhegen. Auch die neuen Hinweise, dass Teile der Linken eine sehr problematische Nähe zum schwerkriminellen Clan-Milieu aufweisen, beunruhigen zutiefst. Grüne und SPD dürfen sich jetzt nicht von irgendwelchen wohlfeilen Distanzierungen der Spitzenkandidaten einlullen lassen, die schon in der Vergangenheit ohne Folgen blieben. (...) SPD und Grüne sollten jetzt politischen Anstand zeigen. (...) Für eine Koalition mit dem gemäßigten Konservativen Stefan Evers gibt es auch eine Mehrheit. Ein solches Bündnis könnte gerade in der problembeladenen deutschen Hauptstadt zeigen, was noch in der demokratischen Mitte steckt./yyzz/DP/mis

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