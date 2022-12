Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu China/Bundesregierung

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu China/Bundesregierung

Deutschland und Europa hängen immer mehr am Tropf der Chinesen. Die Bundesregierung will deshalb die "Verringerung übermäßiger wirtschaftlicher Abhängigkeiten" betreiben (...). Sie kann für die Veröffentlichung der China-Strategie aber keinen konkreten Zeitpunkt noch sonst irgendwelche Fortschritte vermelden. Dabei wurde das Projekt bereits vor einem Jahr im Koalitionsvertrag vereinbart. Die Zeit drängt nicht nur wegen der Gefahr eines Angriffs der Chinesen auf Taiwan. Würde das passieren, müsste die EU ähnlich wie beim russischen Einmarsch in die Ukraine mit Sanktionen reagieren. Sie ist auf dieses Szenario aber überhaupt nicht vorbereitet. Gleichzeitig bedrohen die USA den Handelsfrieden in Europa. (...) Die Industrie hierzulande müsste sich der Folge noch stärker dem Geschäft mit China zuwenden, um Verluste auszugleichen./be/DP/zb