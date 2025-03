Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu den Autozöllen

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu den Autozöllen:

Wer­bung Wer­bung

"Schon lange angekündigt, hat der Republikaner es jetzt vollzogen: Die Auto-Importe in die USA werden mit einem Zoll von 25 Prozent belegt. Und das ist erst der Anfang, denn für den 2. April hat er eine umfassende Implementation von Zöllen angekündigt. Was damit gemeint ist, weiß derzeit noch niemand, doch muss man aus der pompösen Bekanntmachung vermuten, dass es sich um einen ganz großen Wurf handeln soll - was immer Donald Trump eben darunter versteht. Im schlimmsten Fall könnte es das Ende des freien Welthandels bedeuten, jedenfalls soweit die größte Wirtschaftsmacht der Welt einbezogen ist."/yyzz/DP/men