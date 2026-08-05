Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu EU-Flüchtlingspolitik

05.08.26 05:34 Uhr

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu EU-Flüchtlingspolitik

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Die Abschottung der EU-Außengrenzen hat einen Preis. Völkerrecht und Seerecht zwingen europäische Schiffe zur Rettung der Flüchtlinge in ihren steuerlosen Schlauchbooten: Diese Menschen einfach ertrinken zu lassen, widerspricht allem, was wir unter Menschenwürde und Achtung vor der Schöpfung verstehen. Wir lagern darum die "Drecksarbeit" dorthin aus, wo unsere europäischen Standards nicht gelten. Spanien ist nicht der Sündenbock./yyzz/DP/zb