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Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Friedrich Merz

22.05.26 05:34 Uhr

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Friedrich Merz:

"Seine unglaublich niedrigen Akzeptanzwerte in der Bevölkerung nach nur gut einem Jahr seines Regierens sind allgemein bekannt und von allen Vorgängern unerreicht, und - Hand aufs Herz - wollte man in seiner Mannschaft spielen? (...) Man wäre froh, wenn man in ihm wenigstens einen "Klempner der Macht" hätte, der sein Handwerk versteht. Es ist längst klar erkennbar: Merz hat schlichtweg nicht das Zeug zum Kanzler. (...) Fast 30 Prozent der Bürger in Deutschland sind heute schon bereit, die AfD zu wählen! Das ist ein Alarmsignal erster Güte:. (...) Aber soll man deshalb auf Gedeih und Verderb diese Regierung schönreden? So stellt sich die Frage: Wie das alles lösen? (...) Im Bundesrat sitzt weit mehr Kompetenz als auf der Regierungsbank in Berlin. Von dort muss der Impuls zum Neubeginn mit neuem, anderem und vor allem besserem Personal kommen. Aber nicht erst in zwei Jahren, sondern so schnell es irgendwie geht!"/yyzz/DP/men