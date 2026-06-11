Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu GKV-Reform

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zur GKV-/Gesundheitsreform:

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"Doch im deutschen Medizinsystem geht es pro Jahr um gut eine halbe Billiarde oder 538 Milliarden Euro, ein unvorstellbarer Betrag - insgesamt 12,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zu verhindern, dass er immer weiter wächst, die Lasten dabei möglichst gleichmäßig auf alle Schultern zu verteilen, das muss die Bundesregierung jetzt wirklich hinbekommen - auch gegen manches Murren. Sonst droht ihr der Kollaps."/yyzz/DP/men