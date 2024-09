Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Haushaltsberatungen

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Haushaltsberatungen:

Der Bundeshaushalt 2025, den Finanzminister Christian Lindner im Parlament eingebracht hat und der in den kommenden Tagen beraten wird, enthält so viel Sprengstoff, dass es kein Wunder wäre, wenn es das Dreierbündnis zerreißen würde. Kein Haushalt der vergangenen Jahrzehnte nämlich kam erstens unter so großen Schmerzen zustande und enthält zweitens so viele Ungereimtheiten wie der jetzt vorliegende./yyzz/DP/mis