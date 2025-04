Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Jens Spahn

STRAUBING (dpa-AFX) - Das "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Jens Spahn:

"Als früherer Gesundheitsminister der Regierung von Angela Merkel steht er kaum für einen Neuanfang. Zumal er als Gesundheitsminister nicht nur viel zur Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Pandemie beigetragen hat, sondern auch seine sonstige Bilanz als Minister nicht glänzend ist. Außerdem ist Spahn jemand, der immer wieder polarisiert und provoziert. (...) Statt einen weiteren konservativen CDU-Polarisierer ins Kabinett zu holen, der meint, er habe einen Anspruch, sollte sich Merz einen ausgewiesenen Wirtschaftsexperten oder - besser noch - eine Expertin suchen, zur Not von Außen. Und Spahn? Der sollte eigentlich wissen: Wer am lautesten "hier" schreit, geht am Ende oft leer aus."/yyzz/DP/men