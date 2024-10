Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Mark Rutte

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Mark Rutte:

"Nun ist tatsächlich Schluss für Jens Stoltenberg. Mark Rutte ist seit Dienstag der neue Nato-Generalsekretär. Der Niederländer sagte, die Fußstapfen fühlten sich "sehr groß" an. Und tatsächlich sind sie riesig. Hätte sich die Allianz eine Führung backen können für jene turbulente Zeit, die Nato-Bäcker hätten jenen Norweger aus dem Ofen gezogen. Er war der perfekte Mann für diese Jahre, in denen Ungewissheit herrschte, in denen die Nato plötzlich vor Herausforderungen stand, die bei seinem Amtsantritt vor einem Jahrzehnt noch unvorstellbar schienen."/yyzz/DP/ngu