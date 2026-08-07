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Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Mehrwertsteuer

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Mehrwertsteuer

Der Ifo-Chef begibt sich damit in das Fahrwasser derer, die die Mittelschicht für eine unbegrenzt belastbare Melkkuh halten. (...) Wer pro Monat etwa ab 2.000 Euro zum Leben zur Verfügung hat, schwimmt aus dieser Sicht im Geld und kann im Supermarkt gerne noch ein paar Hundert Euro drauflegen. Das ist keine "Reichensteuer", sondern ein neuer Schlag gegen die Mittelschicht. (...) Die Umsetzung dieser Idee wäre nur zusätzlicher Rückenwind für die AfD. (...) Unter dem Banner der Steuervereinfachung propagiert Fuest Steuererhöhung für breite Schichten der Bevölkerung./yyzz/DP/zb