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Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Pisa-Studie

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Pisa-Studie:

"Die Schüler können am allerwenigsten dafür, das Versagen liegt in der Politik. Weltweit zeigt sich zwar, dass die Lesekompetenz auch deshalb zurückgeht, weil die Kinder sich sehr oft mit den kurzen Schnipseln aus TikTok und anderen sozialen Medien beschäftigen, aber hinnehmen muss man das nicht. Studien zeigen, dass die Beschäftigung mit längeren und auch schwierigeren Texten erst die Grundlage dafür schafft, mit den Anforderungen der heutigen und künftigen Arbeitswelt zurecht zu kommen. Konzentration, Zusammenhänge erkennen - das ist die Basis für fast alles."/yyzz/DP/stw

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