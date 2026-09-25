Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Politikverdrossenheit

25.09.26 05:34 Uhr

STRAUBING (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Politikverdrossenheit :

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"In den vielen Bundesländern dieser Bundesrepublik gibt es in allen Parteien der Mitte schon noch Politiker, die auch in demokratischen Strukturen ausreichend Profil gewinnen, Stärke verkörpern und echte politische Gestaltungskraft haben. Nicht nur die immer wieder genannten Manuela Schwesig (SPD) oder Cem Özdemir (eigentlich grün) sind hier zu nennen. Bei der CDU/CSU gibt es die in den Ländern schon auch, aber keiner will halt in diesen Tagen ins Kanzleramt einziehen und damit Kopf und Kragen riskieren. Aber mit jedem Prozentpunkt an Zustimmungsverlust zur allzu schwachen Kanzlerschaft von Friedrich Merz, wo dann also immer mehr Menschen eine trotzige Entscheidung treffen und sich nach ganz rechts wenden, ist ein solches Verhalten doch von großem Schaden für die Demokratie."/yyzz/DP/men