Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Programm der CDU

STRAUBING - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" kommentieren das Wirtschaftsprogramm der CDU:

"Dort, wo Geld verdient wird, wo die ganz Reichen immer noch reicher werden, dort müssen die Steuern steigen, damit in der Mitte der Gesellschaft oder auch bei Unternehmen Steuern wenigstens ein wenig korrigiert werden können. 25 Prozent Steuern werden heute bei den Dividenden dort fällig, wo ohne einen Handgriff Arbeit Zins und Zinseszins verbucht werden. Das ist - verglichen mit Steuern und Abgaben bei Arbeit - absurd! (...) Aber nichts ist halt am Ende schwerer, als denen, die reich und mächtig sind und ihre Interessen so lautstark vertreten, etwas abzuverlangen. Das will man bei der CDU/CSU also offensichtlich lieber gar nicht öffentlich ansprechen oder einfordern."/yyzz/DP/men