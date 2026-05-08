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Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Schröder

11.05.26 05:34 Uhr

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Schröder als Vermittler:

"Gerhard Schröder gilt oder galt zumindest als Freund von Putin und davon kann man halten, was man will - als Gegner oder gar Feind der Ukraine ist er bislang jedoch nicht in Erscheinung getreten. Diesen Mann ins Gespräch zu schicken, wäre keine Niederlage und auch kein Gesichtsverlust, sondern einfach nur richtig und pragmatisch. Verlieren kann man nichts, und wenn dabei nichts herauskommt, sind wir genauso weit wie jetzt. Falls Putin jedoch insgeheim einen Ausweg sucht, sollte man die Chance wenigstens nutzen und hören, um was es geht. Mit dem Teufel zu sprechen, heißt nicht, dass man gemeinsame Sache mit ihm macht."/yyzz/DP/men