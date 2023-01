Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Söder-Ankündigungen

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Söder-Ankündigungen:

"Um die Chancen seiner Partei weiter zu verbessern, hat Söder bei der Klausur der christsozialen Landtagsfraktion in Kloster Banz einen Bauchladen mit Wahlversprechen vorgestellt, und von manchem, was sich dort findet, werden andere Bundesländer nicht gerade begeistert sein. So kündigt der Ministerpräsident eine Anwerbungskampagne für Lehrer an, inklusive eines Starterpakets mit Umzugshilfen. Dabei ist der Lehrermangel überall in der Republik ein zunehmendes Problem. Da wird es für erheblichen Ärger sorgen, wenn Söder ärmeren Ländern die Lehrer abspenstig macht."/yyzz/DP/nas