Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu SPD

STRAUbING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu SPD:

Auch wenn die Union in Umfragen doppelt so gut dasteht, sie sollte nicht unterschätzen, wie entschlossen Genossen kämpfen können. Sie werden weiter alles tun, den CDU-Chef und mutmaßlichen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz als mitleidslosen Fürsten der sozialen Finsternis zu zeichnen. Wandlungsfähig hat sich die SPD in ihrer Geschichte immer wieder gezeigt. Die Comeback-Rechnung gründet auf der Formel "Sozialdemokratie pur": wir, die Partei der kleinen Leute, gegen die Reichen mit dem eiskalten Kapitalistenherz.