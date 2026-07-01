Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Tankrabatt

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Tankrabatt

Die Öl-Giganten kommen mit ihrer Abzocke durch, weil es kaum Wettbewerb gibt. Nur wenige Unternehmen dominieren den Markt. Die schwarz-rote Koalition hat dem Bundeskartellamt zwar die Zähne geschärft, aber die rückwärtige Preiskontrolle durch die Beamten ist bislang wirkungslos. (...) Die Bundesregierung muss sich als Lehre aus dem Energieschock sehr genau anschauen, ob sie nicht einen staatlichen Preisdeckel wie in Belgien einführt. (...) Solange es keine strengen gesetzlichen Vorgaben gibt, werden sich Ölkonzerne die Taschen füllen. Das ist unmoralisch, aber wirtschaftlich./yyzz/DP/zb