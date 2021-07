Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Unwettern

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Das "Straubinger Tagblatt" und die "Landshuter Zeitung" zu Unwettern:

"In Zeiten des Klimawandels kann sich keiner mehr in seiner Wohlfühl-Enklave am windgeschützten Bergrücken verschanzen und einfach mal abwarten. Insofern sind die Starkregen-Schneisen, die sich seit Anfang der Woche jeden Abend einen anderen Weg durch die Region bahnen, wohl ein Stück Normalität, an die wir uns gewöhnen müssen."/ra/DP/men