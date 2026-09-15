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Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zur Debatte um Merz

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zur Debatte um Merz:

"Söders Kurs angesichts der Turbulenzen in der Schwesterpartei ist der einzig mögliche. Weder ruft er zum Putsch gegen Merz auf noch stellt er sich uneingeschränkt hinter ihn. (...) Söder weiß nur zu gut: In die inneren Angelegenheiten der CDU einzugreifen, womöglich noch verbunden mit einem Anlauf zur Kanzlerschaft, kann nur schief gehen. Als Königsmörder darf Söder nicht dastehen, andererseits aber auch durch bedingungsloses Festhalten an Merz möglicherweise erfolgreiche CDU-Putschisten nicht von vornherein verprellen."/yyzz/DP/stw

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