Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zur Pflegefinanzierung

STRAUBING (dpa-afx) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zur Pflegefinanzierung:

"Es wird höchste Zeit, dass sich beim Thema Pflegefinanzierung etwas tut. Darum ist es zu begrüßen, dass Gesundheitsminister Jens Spahns Pläne für die Reform nun endlich konkret werden. Zwar hat er mit Corona eine Menge um die Ohren, doch wachsen bei vielen Pflegebedürftigen die finanziellen Nöte. Der Eigenanteil, den sie aufbringen müssen, steigt vielerorts schneller als die Miete in boomenden Städten. Im Schnitt sind es schon rund 2 000 Euro, was weit oberhalb der durchschnittlichen Rente liegt. Spahn tut also gut daran, diese soziale Zeitbombe endlich zu entschärfen."/yyzz/DP/edh