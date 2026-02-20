DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -3,8%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.028 -3,7%Euro1,1758 -0,1%Öl71,01 -0,9%Gold5.154 +1,0%
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt' zu Richterspruch gegen Trumps Zölle

23.02.26 05:34 Uhr

STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt" zu Richterspruch gegen Trumps Zölle:

"Weit spannender wird es aber sein, welche Implikationen der Richterspruch innenpolitisch verursacht. Das beginnt mit einem erheblichen Gesichtsverlust, den ein Mensch nun erleidet, der meinte, es gebe keine Grenzen für sein Regierungshandeln. Es ist der Höhepunkt einer Entwicklung, die schon eine gewisse Zeit zu beobachten ist. Erst jüngst musste Trump seine Aufgreiftruppe ICE nach den Todesschüssen aus Minneapolis zurückziehen, die Folge von Massendemonstrationen im ganzen Land. Auch die Umfragewerte zeigen, dass sein Stern schon vor dem Urteil im Sinken war, eine Entwicklung, die sich nun beschleunigen dürfte."/DP/jha