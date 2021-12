Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu fehlenden Booster-Impfstoffen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu fehlenden Booster-Impfstoffen:

"Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat nachrechnen lassen. Man darf annehmen von denselben, die schon unter seinem Vorgänger Jens Spahn verfügbare Impfdosen gezählt, Notwendiges prognostiziert und bestellt haben. Schließlich ist das Bundesgesundheitsministerium keine Ein-Mann-Schau, auch wenn es die beiden Ressortchefs gern so zelebrier(t)en. Der Minister ist neu, die Mannschaft ist im Großen und Ganzen geblieben. Das macht Lauterbachs alarmierenden Weckruf so erschreckend. Es geht nicht nur um politische Verantwortung, sondern um gravierende Mängel im System. Um schlampige Inventur, fehlenden Überblick, hilflose Kommunikation. Nicht nur in Berlin. Wenn Lauterbach erklärt, bereits daran zu arbeiten, mehr Impfstoff zu organisieren, und wenn er hofft, "in den nächsten Tagen eine positive Botschaft" übermitteln zu können, dann irritiert auch das - und wirkt wie die Selbstinszenierung eines Retters im allerletzten Moment."