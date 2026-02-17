DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.298 +0,6%Euro1,1845 -0,1%Öl67,59 +0,3%Gold4.936 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street beendet Handel stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Microsoft, Danaher, Masimo, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Kroger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: Kroger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Grenzkontrollen

18.02.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu Grenzkontrollen:

"Der Effekt ist unverkennbar: Die Zahl der fragwürdigen Zuzüge ging um ein Drittel zurück, seitdem es die Kontrollen gibt. Eine Trendwende? Die Zahl von jährlich 170 000 Asylanträgen, von denen die meisten abgelehnt werden, ist noch immer alarmierend hoch - höher jedenfalls als die meiste Zeit in den vergangenen 30 Jahren. Zudem wird es länger dauern, das durch unkontrollierte Migration und deren Folgen zerstörte Vertrauen zurückzuerobern. Skeptiker werden sich erst überzeugen lassen, wenn sie sehen, dass die Bundesregierung mehr als kurzfristige Effekthascherei im Sinn hat.Damit kein falscher Eindruck aufkommt: Unser Land wird weiterhin auf Migration angewiesen sein. Da geht es nicht nur um Leute, die hier arbeiten wollen, sondern auch um Schutzbedürftige. Aber längst nicht alle, die das von sich behaupten, sind es wirklich."/yyzz/DP/men