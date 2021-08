Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Luftfiltern an Schulen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Luftfiltern an Schulen:

"Das Prinzip Hoffnung ist fast immer gut; aber im Fall von mobilen Luftfiltern an Schulen sollte es von einer Portion Skepsis begleitet sein:?Überall dort, wo am Ende solche Geräte stehen, muss ernsthaft getestet werden, was die Filter vermögen - und was nicht. Wer einfach darauf baut, dass der Dauerbetrieb alleine Ansteckung verhindert, Quarantäne unnötig macht und die Offenhaltung der Schulen garantiert, geht das Risiko ein, eines Besseren belehrt zu werden."/DP/jha