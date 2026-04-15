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Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Lufthansa

16.04.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Lufthansa:

"Das Management erträgt lieber das Ungemach an der Streikfront, als auf die Spartengewerkschaften zuzugehen ohne Rücksicht auf die Fluggäste und das Image der Airline. Lieber geht es seinen Weg der Verlagerung in kostengünstigere Konzernteile weiter; man wähnt sich am längeren Hebel. Um noch mit Anstand herauszukommen, hat Cockpit zuletzt eine Schlichtung vorgeschlagen, stieß aber auf taube Ohren. Je länger die Konfrontation anhält, desto tiefer werden die Gräben. Da geht es nur noch ums Prinzip, was den Konflikt von den meisten anderen Tarifkämpfen unterscheidet. Dass im Arbeitgeberlager wieder der Ruf nach gesetzlichen Beschränkungen von Arbeitskämpfen laut wird, war zu erwarten. Einen solchen Großkonflikt wird sich die Bundesregierung in diesen stürmischen Zeiten kaum antun wollen. Das hilft den beiden Gewerkschaften aber auch nicht weiter."/DP/jha