Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Macron in der Ukraine-Krise

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Macron in der Ukraine-Krise:

"Wenn es am Ende gut ausgeht, sei Emmanuel Macron der Erfolg gegönnt. Der französische Präsident ist gerade dabei, sich zum zentralen Vermittler in der Ukraine-Krise aufzuschwingen. Macron ist es, nicht Bundeskanzler Olaf Scholz, der das Erbe von Angela Merkel anzutreten scheint. Bis zum Herbst war die Rollenverteilung in Europa: Wenn im Osten etwas schiefläuft, ist die Russisch sprechende Kanzlerin gefragt. Aber gelöst ist die Ukraine-Krise noch lange nicht. Deshalb wäre es extrem wichtig, dass sich Deutsche und Franzosen nicht Konkurrenz machen, sondern an einem Strang ziehen. Derzeit sieht es danach aber nicht aus. Was nicht zuletzt am zögerlichen Vorgehen der Bundesregierung liegt. Die beste Vorstellung lieferte bislang noch Baerbock ab. Aber die Außenministerin kann am Ende nur so gut sein, wie es die Koalitionsdisziplin zulässt. Und da hält die SPD mit Kanzler Scholz den Fuß hartnäckig auf der Bremse."/ra/DP/he