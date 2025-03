Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu möglicher Waffenruhe im Ukraine-Krieg

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu möglicher Waffenruhe im Ukraine-Krieg:

"Die neue Außenpolitik der USA ist kein Nachweis dafür, dass Präsident Donald Trump - wie in Deutschland so häufig wie falsch behauptet - unberechenbar sei. Im Gegenteil, es geht auf diplomatischer Ebene um eine Schock-und-Furcht-Taktik, wie die USA sie militärisch zum Auftakt ihrer Kriege im Irak angewandt haben. Erst mal Überlegenheit demonstrieren, alle verwirren, alle einschüchtern. Zeigen, dass es Rücksichten nicht gibt. Das ist haarklein, was Trump angekündigt hat: ohne Skrupel die eigene Stärke nutzen - auch um Frieden zu erzwingen. Jedenfalls dort, wo es der Entlastung des Staatshaushalts der USA dient, wäre zu ergänzen. Und so schön der Hauch von Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine ist, so naiv wäre die Vorstellung, Trump sei auf dem Weg zu einem Friedensschluss nicht zu größten Zugeständnissen an Russland bereit. Ihm geht es - er sagt es offen - nur um Amerika. Nicht um die Ukraine. Nicht um Europa."