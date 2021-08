Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu neusten Umfragen, SPD vorn

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu neusten Umfragen, SPD vorn:

"Fraglos ist es so, dass die SPD im Aufwind ist und ihr Kandidat Olaf Scholz besser ankommt als sein Kontrahent von der Union, Armin Laschet. Doch sie sollte sich vor Fehlschlüssen aus dieser Umfrage hüten. Die SPD fährt eine gute Wahlkampagne, zeigt sich geschlossen und macht - bislang zumindest - keine Fehler. Aber es wäre ein Missverständnis, zu glauben, dass es das sozialdemokratische Programm ist, das die Wähler in diesen Wochen mit Macht zur Partei zöge. Natürlich lebt Scholz vor allem von den Pannen und Fehlern der Konkurrenz. Doch je vorstellbarer eine Regierung unter seiner Führung wird, desto genauer wird er erklären müssen, wohin er das Land führen will. Da konnte das sogenannte "TV-Triell" vom Sonntagabend nur ein Anfang sein."/yyzz/DP/he