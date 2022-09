Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Porsche-Börsengang

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Porsche-Börsengang:

"Dass die Aktie nach Handelsstart ins Schlingern geriet, ist der extremen Nervosität an den Börsen geschuldet, die sich mit dem neuerlichen Anstieg der Inflationsrate noch einmal verschärft hat. Wichtiger für die langfristige Entwicklung des Aktienkurses ist, wie VW die Milliarden-Erlöse aus dem Börsengang einsetzt. Ein erheblicher Teil soll in die Elektrifizierung des Antriebs gesteckt werden. Das käme auch Porsche zugute. Denn auch unter den Liebhabern von Luxusautos steigt das Interesse am Klimaschutz, wie der Erfolg des E-Auto-Pioniers Tesla wie auch des Porsche-Modells Taycan zeigt."/yyzz/DP/nas