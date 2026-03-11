DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.149 -1,1%Euro1,1540 -0,1%Öl98,66 +5,4%Gold5.148 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Porsche vz. PAG911 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Wall Street schließt uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, Porsche, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
BVB-Aktie in Rot: Nmecha bleibt bis 2030 in Dortmund BVB-Aktie in Rot: Nmecha bleibt bis 2030 in Dortmund
Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Regulation der Ölpreise

12.03.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Regulation der Ölpreise:

"Somit signalisiert die Bundesregierung dem gepeinigten Autofahrer: Wir haben verstanden! Das ist lobenswert, weil es im Vergleich der heiß diskutierten Vorschläge die effektivste Maßnahme zu sein scheint, um zumindest den irren Preissprüngen tagsüber Einhalt zu gebieten und mehr Transparenz herzustellen, ohne den Wettbewerb außer Kraft zu setzen. (.) Allerdings sollte sich kein Autofahrer zu früh freuen: Die Einigung der Regierung bedeutet keinesfalls, dass die Spritpreise rasch auf ein verträgliches Niveau sinken. Eine Gesetzesreform dauert - ob sie in der aktuellen Iran-Krise noch wirkt, ist unklar. Es wird lediglich der in Deutschland gewährte Freiraum der Ölmultis für künftige Abzocke eingeschränkt."/yyzz/DP/nas