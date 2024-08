Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Start der Paralympics

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Start der Paralympics:

"Wie wichtig den Organisatoren der Olympischen Spiele und der Paralympics in Paris die Gleichbehandlung der zwei Großveranstaltungen ist, zeigte schon die Wahl des Maskottchens: Phryge steht für beide Ereignisse, ein Teil der roten Mützen trägt halt eine Prothese. Erwartet werden 2,5 Millionen Fans, so viele wie 2012 in London. Seither ist der Para-Sport noch professioneller geworden. Ohne Trainingsfron und absolute Höchstleistungen ist nichts zu gewinnen, erst recht nicht bei den Paralympics. 4400 Athletinnen und Athleten werden in Paris ihre Geschichten schreiben. Und zeigen, dass die Paralympics ebenso attraktiv sein können wie Olympische Spiele. Das Symbol dafür trägt den Namen Phryge."/yyzz/DP/he