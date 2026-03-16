Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Trump/Forderung Nato-Einsatz

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu Trump/Forderung Nato-Einsatz:

"Laut Artikel 6 gehören zur Nato die Mitgliedsstaaten, das Mittelmeer und der Nordatlantik nördlich des Wendekreises des Krebses. Am nächsten liegt also die Türkei - 1700 Kilometer entfernt - an der Meerenge. Selbst diesen Vertrag kennt Trump offenbar nicht. Er ist nicht nur ein erbärmlicher Stratege, der Kriege beginnt, ohne die Lage zu kennen. Er ist auch ein Ignorant, der auf die Kompetenz seiner Generäle pfeift, sie sogar unterdrückt. Und er ist ein Scharlatan, der verzweifelt nach Hilfe ruft, wenn er sich selbst in Situationen manövriert hat, aus denen er keinen Ausweg mehr findet. Die Regierungschefs der Nato handeln richtig, wenn sie sich dem verweigern. Sie sind nicht die Vasallen Trumps. Sie sollten selbstbewusste Anführer freier Nationen in einem wertebasierten Bündnis sein - und dies auch Trump deutlich machen."/yyzz/DP/men