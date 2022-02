Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Zuschuss zu Energiepreisen

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Nachrichten' zu Zuschuss zu Energiepreisen:

In der aktuellen Lage ist ein sozialer Ausgleich für diejenigen sinnvoll, die von den steigenden Energiepreisen besonders betroffen sind: Geringverdiener und Familien bis hin zur Mittelschicht, die gemessen an ihrem Einkommen besonders viel für die teure Energie ausgeben müssen. Sie sind schließlich nicht schuld an der finanziellen Situation, in die sie geraten sind. Verantwortlich dafür sind vielmehr neben den weltweiten Energiemärkten mehrere deutsche Bundesregierungen, die vermeidbare Risiken eingegangen sind, für die Bürger nun teuer bezahlen müssen./yyzz/DP/stk