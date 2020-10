Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zum geplanten Recht auf Homeoffice

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Nachrichten' zum geplanten Recht auf Homeoffice

Arbeitsminister Hubertus Heil will anordnen, was längst praktiziert wird. Mit seinem Mobile-Arbeit-Gesetz sollen Beschäftigen ein Recht auf 24 Heimarbeitstage im Jahr erhalten. Zugleich soll eine digitale Kontrolle der Arbeitszeit dafür sorgen, dass der Computer rechtzeitig heruntergefahren wird, ansonsten droht ein Bußgeld von bis zu 30 000 Euro. Die Heimarbeit hat viele schwierige Fragen aufgeworfen - so ist noch unklar, wie sich der Datenschutz gewährleisten lässt, wenn sensible Daten von Patienten, Steuerzahlern und Lohnempfängern im heimischen Wohnzimmer bearbeitet werden. Datenschützer vermuten hier massenhafte Verstöße, für die der Arbeitgeber haftet. Es wäre verdienstvoll, hier praktikable Regelungen zu finden. Viel einfacher ist es dagegen, ein neues Recht zu postulieren, den von Corona gebeutelten Arbeitgebern weitere Strafen anzudrohen und auf öffentlichen Beifall zu warten./yyzz/DP/zb