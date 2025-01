Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur zweiten Amtszeit Trumps

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur zweiten Amtszeit Trumps:

"Trump 2.0 wird nicht die Fortsetzung seiner ersten Amtszeit sein. Geändert hat sich die gesellschaftliche Bereitschaft, die autokratischen Tendenzen eines Mannes zu akzeptieren, der aufgrund seiner Rolle beim versuchten Umsturz am 6. Januar 2021 angeklagt wurde. Wie viel größer sie ist, zeigt sich an der Unterwerfung von Tech-Titanen wie Meta-Chef Mark Zuckerberg, oder Apple-CEO Tim Cook. Keiner der Wirtschaftskapitäne wollte bei der ersten Amtseinführung Trumps mit ihm in Verbindung gebracht werden."/yyzz/DP/he