DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 -0,5%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.328 -0,6%Euro1,1685 +0,1%Öl66,23 +0,2%Gold3.351 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei erstmals über 43.000 Punkten -- E.ON steigert operativen Gewinn -- TUI verdient mehr als erwartet
Top News
Asiens Börsen am Mittwoch: Chinas Märkte in Grün - Nikkei klettert erstmals über 43.000er Marke Asiens Börsen am Mittwoch: Chinas Märkte in Grün - Nikkei klettert erstmals über 43.000er Marke
Ströer-Aktie: Ströer erleidet Umsatzrückgang Ströer-Aktie: Ströer erleidet Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu 100 Tagen Schwarz-Rot

13.08.25 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu 100 Tagen Schwarz-Rot:

"Das grundlegende Problem von Schwarz-Rot ist die Mutlosigkeit. Die große Koalition ist längst eine kleine. Aus Angst davor, tatsächlich die letzte Patrone der Demokratie zu sein, macht sie sich in dem, was sie sich selbst und den Menschen zutraut, noch kleiner. Der Schütze am Elfmeterpunkt - um einmal ein weniger martialisches Bild zu wählen - schießt meist dann am Tor vorbei, wenn er sich die ganze Zeit über nur Gedanken darüber macht, was passiert, wenn es schiefgeht."/DP/jha