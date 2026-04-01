DAX24.155 -0,2%Est505.895 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,5%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.434 -0,8%Euro1,1682 ±-0,0%Öl105,6 -0,4%Gold4.677 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel gelingt Rückkehr in die Gewinnzone -- Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Anleger bleiben wegen hohen Ölpreisen zurückhaltend: DAX etwas tiefer erwartet Anleger bleiben wegen hohen Ölpreisen zurückhaltend: DAX etwas tiefer erwartet
Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu 70 Jahre BND

24.04.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu 70 Jahre BND:

"Um den BND angemessen aufzurüsten, muss er von Fesseln befreit werden, die seine Befugnisse bisher einengen. Das gilt für das Ausspähen heikler Informationen, notfalls auch im Inland. Zudem sollte er Sicherheitsrisiken nicht nur rechtzeitig erkennen, sondern sie auch abwehren können: etwa mit Gegenangriffen auf feindliche Hacker, Spione und Saboteure. Der Kanzler persönlich hatte vor Monaten schon angekündigt, der BND müsse in die Lage versetzt werden, solchen Bedrohungen "auf dem allerhöchsten Niveau" zu begegnen. Sein Amtschef Thorsten Frei hat zu Jahresbeginn "einen Paradigmenwechsel" in Aussicht gestellt. Nun wird es höchste Zeit, ein Gesetz vorzulegen, das dies alles ermöglicht. Auch mit dieser Reform, die für Deutschland sicherheitsrelevant ist, lässt sich die Regierung zu lange Zeit."/DP/jha