Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Bahnchef Lutz

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Bahnchef Lutz:

"Der baldige Abgang von Bahnchef Richard Lutz, der seit acht Jahren den DB-Konzern führte, kommt dann doch überraschend. Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte sich Zeit genommen: Erst die Strategie, dann das Personal, so seine richtige Festlegung. Am 22. September will Schnieder seine "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene" vorstellen - und wohl auch die neue Konzernspitze, die diese schwierige Aufgabe umsetzen soll. Lutz und dem bisherigen Vorstand ist es in all den Jahren nicht zufriedenstellend gelungen, die Bahn besser aufzustellen: Die Züge fahren so verspätet wie nie, die Infrastruktur wurde viel zu lange katastrophal vernachlässigt und die wirtschaftliche Lage des größten Staatskonzerns ist schlicht verheerend."/DP/jha