Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Biden-Erklärung/Völkermord an Armeniern

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Biden-Erklärung/Völkermord an den Armeniern:

"Die Erklärung von US-Präsident Biden zum Völkermord an den Armeniern ist ein Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den USA und der Türkei. Präsident Erdogan hat bisher in der Annahme gehandelt, die Türkei sei für den Westen so unentbehrlich, dass selbst die Supermacht USA darauf achten müsse, sie nicht zu verärgern. Das hat sich geändert. Biden will Ankara klarmachen, dass die Türkei Amerika mehr braucht als umgekehrt. Die Biden-Regierung sieht Erdogan als Autokraten, dem Grenzen gesetzt werden müssen. Biden signalisiert: Die Türkei ist dabei, den Westen zu verlieren. Damit ändern sich die Spielregeln."/be/DP/men