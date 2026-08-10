DAX 26.334 +0,1%ESt50 6.534 +0,2%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,39 +2,1%Nas 26.712 +0,1%Bitcoin 55.915 -0,3%Euro 1,1551 -0,1%Öl 86,2 +3,2%Gold 4.335 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Bilger/Bahn-Boni

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Bilger/Bahn-Boni:

"Dass die Vorstände bei der Deutschen Bahn viel Geld verdienen und sogar regelmäßig mit Zusatz-Zahlungen belohnt werden, löst Empörung bei all jenen aus, deren letzte Zugfahrt mal wieder in eine mittlere Katastrophe ausgeartet ist. Und das sind ziemlich viele. Zu ihnen scheint auch der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) zu gehören. Er hat jetzt "Auswirkungen" auf die Boni von Bahnmanagern angekündigt, wenn die vom Bund vorgegebenen Ziele nicht eingehalten werden. An dieser Aussage verwundert eigentlich nur, dass sie eine Ankündigung ist. Denn genau das, das Erreichen bestimmter Erfolge, ist ja der Sinn solcher Sonderzahlungen."/yyzz/DP/he